خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

22 أغسطس 2020 - 03:59 م

كشف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن جانب من دوافع افمارات للتطبيع مع إسرائيل، مهاجمًا النظام الإيراني بشدة، ومؤكدًا أن دول الخليج مستعدة للتعاون مع الشيطان وليس إسرائيل فقط من أجل التصدي لهذا المشروع.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "دول الخليج العربي مش مع إسرائيل.. لو مع الشيطان عليها أن تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي.. لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين".

وأضاف خلفان: "مشروع إيران مشروع يهدف إلى ابتلاع الدول العربية.. ولذلك يلتقي أردوغان مع خامئني في هدف واحد ابتلاع الكيكة العربية إذا جاز التعبير.. اليمن الشمالي اليوم فارسية الهوى والمشاعر والاهداف".

وتابع:" ما كنت أظن أن إيران دخلت في العمق اليمني الى هذا الحد. الا لما نرى الآن مشاعر اليمنيين الجياشة عقائديا تجاه حكام قم…ولعنهم لإخوانهم العرب.. إلا ما ندر.. ما كنا نعلم أن اليمن الشمالية ملغومة بفارسية طائفية تحمل كل هذه الكراهية لأهل السنة الا الآن.. إيران اليوم كومة من الجماعات الارهابية.. تمتد من طهران إلى اليمن الى لبنان الى سوريا الى حماس.. الخ.. شريط ارهابي خطير.. ولا تنسون العراق".

وأوضح نائب شرطة دبي السابق: "ولهذا انتزعوا الجنوب من انياب إيران…سلمتها الامارات للشرعية والشرعية لن تسترجع الشمال.. كما ارى.. لان الشرعية مخترقة من إيران واردوغان.. كانت إيران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة وكان البعض يستهزئ بما تقول …وفعلا صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله.. وغيرهم.. وأصبحوا شرا مستطيرا في الوطن العربي.. قضية إيران ليست قضية سنة وشيعة.. ولكنها قضية عرب وفرس.. والشاهد العراق.. والا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة ونفس المذهب.. لمن بس لأنهم عرب تغتالهم يد إيران".