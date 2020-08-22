مفاجأة "الخطيب" قد لا يحضر القمة لهذا السبب

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تجه النية لدى محمود الخطيب رئيس الأهلى، لعدم حضور مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى قرار الخطيب لعدم حضور المباراة، لعدم حدوث أى صدام بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حال حضور الأخير للقاء.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين كلا الطرفين على أثر انتقال صانع الألعاب محمود عبد المنعم كهربا للمارد الأحمر.  


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