محكمة أمريكية تصدم "ترامب" فى هذا الأمر

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وكالات - محمد إبراهيم

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رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إنفاذ أمر طلب سجلاته المالية، لكنها في الوقت نفسه حددت جدولا زمنيا سريعًا للمرافعات الشفوية في القضية، تاركة فرصة لعدة أيام حيث يمكن للمدعين السعي للحصول على مذكرة الرئيس بخصوص عائدات الضرائب.

وجاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفييدرالية بالدائرة الثانية بعد ساعات من طلب محامي الرئيس ترامب وقفًا طارئًا أو تعليق أمر الاستدعاء.

وبموجب ترتيب مسبق، وافق المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، على عدم إنفاذ أمر الطلب إلا بعد سبعة أيام من حكم المحكمة المحلية، والموعد النهائي سينتهي الأسبوع المقبل.

وحددت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف المرافعات الشفوية حول ما إذا كان سيتم منح "وقف الطلب" في الأول من سبتمبر، ما يزيد من احتمال إحالة السجلات المالية والإقرارات الضريبية لترامب إلى المدعين العامين قبل الجلسة- ما لم يرفع الرئيس القضية حتى توافق المحكمة العليا أو مكتب فانس على تأجيل قرار محكمة الاستئناف.


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