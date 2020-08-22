التموين: المواطن يشعر بالرضا

22 أغسطس 2020 - 02:11 م









كشف اللواء الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، عن حملات تفتيشية على المخابز للتأكد من توفر الخبز ووزن الرغيف لا يقل عن 90 جرام، وقطره لا يقل عن 22 سم، وبجودة عالية.







وأكد "حامد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحملات التفتيشية مستمرة لضمان جودة الخبز، ورصد أي مخالفات، معقبا:" توحيد جميع أوزان رغيف الخبز على مستوى كافة المخابز".





وتابع: "من ثوابت الدولة أن سعر الرغيف لا يمس"، مؤكدا أن أصحاب المخابز و المواطنين يشعرون بالرضا على إعادة هيكلة التكلفة، وكذلك المواطن راضيا على حجم الرغيف وسعره.

