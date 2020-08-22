  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:57 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

مفاجأة "الخطيب" قد لا يحضر القمة لهذا السبب

ارشيف

محكمة أمريكية تصدم "ترامب" فى هذا الأمر

وزير التموين

التموين: المواطن يشعر بالرضا

أخيرا كشف هوية "القاتل الذهبي" .. 87 ضحية في 53 مسرح جريمة

أخيرا كشف هوية "القاتل الذهبي" .. 87 ضحية في 53 مسرح جريمة

ارشيف

وتغلق مكتبها.. الأطباء تستغني عن " منى مينا"

طالب

الأول على الثانوية الأزهرية: "لأ أومن بوهم كليات القمة "

بكري

بكري: قلوبنا مش هتصفى غير بهذا الشيء

ارشيف

نجم ليفربول يسخر من "صلاح" .. بهذه الطريقة

سد النهضة

وزير الرى الأسبق: هذا ما تريده إثيوبيا بملف السد

بلومبيرغ تكشف مفاجأة عن " البترول الكويتية"

بلومبيرغ تكشف مفاجأة عن " البترول الكويتية"

بعد خفض رغيف الخبر

التموين: المواطن يشعر بالرضا

آخر الأخبار

وزير التموين
وزير التموين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

التموين: خفض وزن رغيف الخبز في صالح المواطن

#

عن خفض الرغيف.. التموين: لن نسمح باستغلال المواطن

#

مطالبات بتوفير الكمامات الطبية على بطاقات التموين‎

التموين

إكسترا نيوز

رغيف الخبز



كشف اللواء الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، عن حملات تفتيشية على المخابز للتأكد من توفر الخبز ووزن الرغيف لا يقل عن 90 جرام، وقطره لا يقل عن 22 سم، وبجودة عالية.

وأكد "حامد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحملات التفتيشية مستمرة لضمان جودة الخبز، ورصد أي مخالفات، معقبا:" توحيد جميع أوزان رغيف الخبز على مستوى كافة المخابز".

وتابع: "من ثوابت الدولة أن سعر الرغيف لا يمس"، مؤكدا أن أصحاب المخابز و المواطنين يشعرون بالرضا على إعادة هيكلة التكلفة، وكذلك المواطن راضيا على حجم الرغيف وسعره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «النقل العام» : بقينا زى ألمانيا
» صادم .. وفاة 4 أعضاء جدد من الأطباء بـ كورونا
» وزيرة الصحة :دا الحل الوحيد لتخلص من كورونا
» استشاري نفسي للزوجات: ثقي في زوجك وإلا هتتصدمي
» محمد موسى: خاسر من يضع نفسه أمام مصر
» عزل عميد تربية "بنها" بسبب رشوة جنسية
» إعلامي : إحنا اللي قلبنا المعادلة في ليبيا
» 4 معلقين على القمة 120 أبرزهم مدحت شلبى
» حقيقة وفاة 11 مريضًا بمستشفى الصدر بدمنهور
» "كارتيرون" يستبعد 10 لاعبين من القمة 120
» الباز: هذا ما فعلته مصر لحل الأزمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة