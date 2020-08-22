» وزيرة الصحة :دا الحل الوحيد لتخلص من كورونا

22 أغسطس 2020 - 02:03 م

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن عدة عوامل ساهمت في قدرة الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، أهمها بروتوكولات علاج مصابي فيروس كورونا و كفاءة الأطقم الطبية، والالتزام بالإجراءات الوقائية.







وأوضحت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن العلاج بالبلازما فعال جدا في بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث أن بلازما المتعافي الواحد تساهم في شفاء اثنين من المصابين.





وتابعت:" العامل الفيصل في عدم زيادة معدل الإصابات مرة أخرى هو المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الاحترازية، مناشدة المواطنين الالتزام بالتدابير الاحترازية ، معقبة :"دا الحل الوحيد".

