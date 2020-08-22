الأول على الثانوية الأزهرية: "لأ أومن بوهم كليات القمة "

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الثانوية الازهرية

أحمد فايق

أكد أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، رفضه لما وصفه بوهم كليات القمة ، قائلا :"إنه لا يؤمن و لا يُصدق مصطلح ووهم كليات القمة، موجهًا حديثه للطلاب: "أدرس اللي بتحبه، وخليها قمة ليك". 

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "دي أم سي"، قائلا :"ولو كان الحلم واحد لبطل ولكن الحلم الخاص بكل إنسان يختلف عن الأخر، معقبا: "أنا مش هدخل طب".

وتابع: "الدكتور علي مصطفى مشرفة والدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز كل علماء مصر مش خريجي كليات قمة، مشيرا إلي أن طالب الأزهر ليس مجرد طالب عادي، لكنه يدرس ثقافية وعربية وشرعية، بمجموع 18 مادة لطالب الجانب العلمي، موضحًا أنه ما يحقق متعة واستمتاع كبيرة لهم.

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