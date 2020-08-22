المفتي :النبي هاجر حفاظا عيل مصلحة الوطن

مفاجأة "الخطيب" قد لا يحضر القمة لهذا السبب
محكمة أمريكية تصدم "ترامب" فى هذا الأمر
التموين: المواطن يشعر بالرضا
أخيرا كشف هوية "القاتل الذهبي" .. 87 ضحية في 53 مسرح جريمة
وتغلق مكتبها.. الأطباء تستغني عن " منى مينا"
الأول على الثانوية الأزهرية: "لأ أومن بوهم كليات القمة "
بكري: قلوبنا مش هتصفى غير بهذا الشيء
نجم ليفربول يسخر من "صلاح" .. بهذه الطريقة
وزير الرى الأسبق: هذا ما تريده إثيوبيا بملف السد
بلومبيرغ تكشف مفاجأة عن " البترول الكويتية"
إيمان هاني
عصر
فجر
04:02
شروق
05:30
ظهر
12:03
15:40
مغرب
18:35
عشاء
20:05