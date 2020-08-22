المفتي :النبي هاجر حفاظا عيل مصلحة الوطن

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صدى البلد

الإفتاء

شوقى علام


أكد شوقي علام مفتي، الديار المصرية، أن الهجرة النبوية كانت حفاظًا على الوطن الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، قائلا :"إ ن خروج النبي من مكة لم يكن خروج الإنسان الناكر لفضل و جميل وطنه".

وتابع: " عندما ترك أعتاب مكة نظر إليها نظرة الإنسان الذي يعز عليه ترك بلده وقال ولولا أن أَهْلَكِ أخرَجوني منكِ ما خَرجتُ".

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