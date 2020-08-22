» محمد موسى: خاسر من يضع نفسه أمام مصر

22 أغسطس 2020 - 01:27 م

أكد الإعلامي محمد موسى، أن الدبلوماسية المصرية أدارت مرحلة شديدة الحساسية بعد 2011، معقبا:" مصر مرت بمواقف كثيرة ومحطات تاريخية كانت الدبلوماسية تتعامل معها وكانت مهامها دائمًا صعبة، إذا وضع في الاعتبار موقع مصر وموضعها الجغرافي والحضاري في منطقة دائما مليئة بالصراعات والقضايا الساخنة".







وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، قائلا :"الدبلوماسية المصرية عريقة، مصر يا سادة تنتصر و يخسر كل من وضع نفسه في منافسة أو مواجهة مع مصر هي جملة ثابتة الدبلوماسية المصرية دوما منتصرة".







وثمن محمد موسى ، بترجيب جامعة الدول العربية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، معبرة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.

