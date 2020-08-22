بلومبيرغ تكشف مفاجأة عن " البترول الكويتية"

22 أغسطس 2020 - 01:15 م

تسعى البترول الكويتية إلى دمج الشركات التابعة لها حيث تخطط الشركة إلى خفض الإنفاق بأكثر من 25? خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة بلومبيرغ .

و ذكرت الوكالة عن مسؤول مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية (KPC ) تخطط لدمج أنشطتها الـ8 إلى 4 فقط لتبسيط العمليات، ولجعل التغيير سلسا قدر الإمكان.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة القبس الكويتية فإن المؤسسة تسعى إلى التوقيع مع استشاري عالمي الشهر القادم.

كما ألغت مؤسسة البترول الكويتية بعض المشاريع وأجلت أخرى، بما في ذلك مشاريع التنقيب، لتقليص الإنفاق الرأسمالي لخمس سنوات إلى 19.8 مليار دينار (65 مليار دولار).

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن ذلك أدى أيضا إلى عرقلة بعض عمليات الاستحواذ المتوقعة من قبل شركة تابعة للشركة الكويتية لاستكشاف البترول الأجنبي.

يذكر أن مبيعات النفط توفر حوالي 90? من الإيرادات المالية للكويت، التي تراجعت في الفترة الأخيرة وسط انخفاض بنسبة 32? في أسعار الخام العام الجاري.

ودفع فيروس كورونا وتأثيره على الطلب العالمي على النفط مؤسسة البترول الكويتية لإعادة تقييم أولوياتها.