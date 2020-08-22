» إعلامي : إحنا اللي قلبنا المعادلة في ليبيا

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محمد علي خير
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القاهرة و الناس

محمد علي خير


أكد الإعلامي محمد علي خير، أن أكبر تحدي يواجه مصر والدولة المصرية الأزمة الليبية وسد النهضة الإثيوبي، معقبا:" الحدود الغربية مع ليبيا أصبحت مستنقع للمليشيات ويوجد 25 ألف مرتزق قادمين من سوريا ".

وأضاف محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، مصر تعاملت مع الأزمة الليبية واستقدام المرتزقة السوريين باحترافية، معقبا: "مصر ردت على الموقف المتأزم في ليبيا بعمل حاجتين مناورة عسكرية للقوات المسلحة بكل قواتها، والرئيس السيسى طالب الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد وحدد منطقة سرت والجفرة خط  أحمر".

وتابع: "لا تستهينوا بمصر وجيشها في قلب المعادلة والرسائل القوية التي وجهتها مصر ومصر كانت قوية فى ادارة الملف ونجحت حتى الآن فى تحقيق ما أرادته دون إطلاق رصاصة واحدة، وده مكسب رفيع المستوى ودي خطوة وهنراقب اللى هيحصل".

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