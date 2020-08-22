بكري: قلوبنا مش هتصفى غير بهذا الشيء

22 أغسطس 2020 - 01:01 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإرهاب الصهيوني ما زال يحاول طمس الهوية الحضارية الإسلامية والعربية لمدينة القدس.







وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما قام اليهودي الإرهابي المتطرف مايكل دينيس، باقتحام المسجد فى 21 أغسطس 1969 ، وأشعل النار عمدًا في الجناح الشرقي للمسجد المبارك.







وتابع: " الإرهاب الصهيوني لن تنجح محاولاتهم الإرهابية وستبقى القدس عربية، وفلسطين عربية ويبقى الصهاينة بأفعالهم وجرائهم التي يرتكبونها دوما من المحرمات أمام كل عربي، معقبا :" قلوب العرب لن تصفى إلا بتحرير فلسطين".

