نجم ليفربول يسخر من "صلاح" .. بهذه الطريقة

22 أغسطس 2020 - 12:52 م

سخر أندي روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول، من زميله محمد صلاح، بعد أن نجح في مراوغته أثناء تدريبات الفريق.

ونشر روبرتسون، مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، وهو يمرر الكرة من بين قدمي محمد صلاح، واستخدم كلمات أغنية "وداعا يا صديقي.. وداعا يا حبيبي".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية، المقرر لها 29 أغسطس الحالي.

ويخوض فريق ليفربول حاليًا معسكر إعداد بالنمسا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.