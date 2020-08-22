وزير الرى الأسبق: هذا ما تريده إثيوبيا بملف السد

22 أغسطس 2020 - 12:51 م

أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، أن الدولة المصرية فى مرحلة صعبة من التفاوض حول سد النهضة الإثيوبية، بسبب الخلافات والتعنت الإثيوبي المستمر.







وأضاف نصر علام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا لا تريد اتفاقية إلزامية تلتزم بها قانونا أمام المجتمع الدولى، ولكنها تريد الاتفاق حول أرقام معينة ومبادئ معنية فى قضية سد النهضة، لتغيرها وقت الحاجة مستقبلا.





وأوضح وزير الرى الأسبق، قائلا: "إثيوبيا مش عايزة أى بند فى المنازعات قد يلجأ بها إلى التحكيم الدولى ملف سد النهضة، وهذا الأمر مستمر وليس هناك نية فى تغييره من قبل أديس أبابا".

