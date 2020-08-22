رد غير متوقع من نجيب ساويرس عن ثورة يناير

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ثورة يناير

نجيب ساويرس

أجازة

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن ثورة يناير ثورة نقية اختطفتها جماعة دينية.

وأضاف سايروس في رده على أحد رواد تويتر قائلا :" ثورة حرة نقية بلا جدال .. تم اختطافها و تحويل خط سيرها من جماعةً دينية لا تؤمن بالديموقراطية إلا كوسيلة لبلوغ هدفها للاستيلاء على الحكم ثم التخلى عن الديموقراطية و مبادئها كما شهدنا .. و اللوم على الشباب الذى تركها بعد إسقاط النظام لتختطف".

جاء هذا في رده على أحد النشطاء الذي كتب قائلا :" وهى 25 يناير كانت ثورة ياباشمهندس ولا كانت مؤامرة على البلد".

وكان ساويرس قد كتب في تدوينة سابقة في رده على أحد متابعيه باختيار يومثورة يكون يوم إجازة ، حيث أجاب قائلا :" ثورةً 1919 و 25 يناير  2011 ".

 


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