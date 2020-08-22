» 4 معلقين على القمة 120 أبرزهم مدحت شلبى

محمد عبد الحارس
يلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.
ومن المقرر أن تذاع القمة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، على أن يتولى التعليق عليها أربعة معلقين.
ويتولى التعليق على المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية، فيما يعلق على المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 كلا من أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، حيث تذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت".
عصر03:40 م
فجر
04:02
شروق
05:30
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:35
عشاء
20:05