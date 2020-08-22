» 4 معلقين على القمة 120 أبرزهم مدحت شلبى

22 أغسطس 2020 - 12:36 م

يلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

ومن المقرر أن تذاع القمة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، على أن يتولى التعليق عليها أربعة معلقين.

ويتولى التعليق على المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية، فيما يعلق على المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 كلا من أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، حيث تذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت".