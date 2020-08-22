ممرضة وأم تحصل علي 98% بالثانوية العامة

22 أغسطس 2020 - 12:01 م

حكت سمر بهاء، ممرضة متفوقة في الثانوية العامة بنظام المنازل، قصة تفوقها في الثانوية العامة واهتمامها بأبنائها، قائلة :" إنها تزوجت منذ 5 أعوام، وكان زوجها أكثر من دعمها في دراستها".







وأكدت "بهاء" خلال حوارها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها حصلت على 98.17% في الثانوية العامة هذا العام، وهي في شعبة علمي علوم، مؤكدة أنه يفرق بينها وبين الطب الحكومي حوالي درجة ونصف الدرجة".





وقدم حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة ببني سويف، منحة لها أثر تفوقها واجتهادها في الثانوية العامة، منحة لدراسة الطب بجامعة النهضة، حيث إن هذه الفرصة أبكت الطالبة على الهواء.

