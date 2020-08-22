التشكيل المتوقع للقطبين فى القمة 120

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يحل فريق الأهلى ضيفا على نظيره الزمالك فى التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير للأهلي، على تشكيل فريقه لتلك المواجهة الحاسمة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: جيرالدو وجونيور أجايي وأليو بادجي.

على الجانب الآخر استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل هو الآخر لتلك المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.


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