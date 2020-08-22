بعد إقلاعها بفترة قصيرة.. الصور الأولى لتحطم طائرة بجنوب السودان

22 أغسطس 2020 - 11:50 ص

نشرت وسائل إعلام محلية بجنوب السودان، صورا لتحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية فقد لقى 4 أشخاص مصرعهم ، إثر تحطم طائرة الشحن، بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي متجهه الي ولاية بحر الغزال.

وكانت النيران قد اشتعلت في الطائرة، عقب سقوطها كما سمع دوى انفجار من الطائرة.

وأفاد موقع "سودان بوست" أن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها.

كما ذكر عدد من شهود العيان أن الطائرة أقلعت من مطار جوبا الدولى في حوالي الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.

فيما أوضح شاهد عيان آخر من جوبا أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والذين نجوا غير واضح حتى هذه اللحظة.





