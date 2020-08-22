علق عاريا.. العثور على جثة طفل مشنوقا أعلى شجرة بالمنوفية

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قضايا وحوادث

العثور على جثة طفل مشنوقا أعلى شجرة بالمنوفية
العثور على جثة طفل مشنوقا أعلى شجرة بالمنوفية

عبد القادر وحيد

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طفل

المنوفية

مشنوقا

أعلى شجرة

في واقعة صادمة هزّت محافظة المنوفية لقى طفل مصرعه بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وقد عثر على الطفل مشنوقا ومجردا من ملابسه ومكبلا ومعلقا بشجرة.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان  اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفيه إخطار من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بابلاغ شرطه قويسنا بالعثور على الطفل أحمد .إ.ا 14 عاما ومقيم بقرية طه شبرا عزبة أبو مصطفى، التابعة لمركز قويسنا، مشنوقا ومعلقا بشجرة.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية فقد طلب والد الطفل منه الذهاب أمس إلى الحقل حتى يقوم بسقى المواشى الخاصة بهم.

 وعندما حضر والده إلى الحقل وجده بأرض زراعية مجاورة معلقا فوق شجرة ومتجردا من ملابسه.

 على الفور تم إبلاغ  قسم الشرطة، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة ملابسات الواقعة.


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