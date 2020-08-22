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حقيقة وفاة 11 مريضًا بمستشفى الصدر بدمنهور

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متابعات محمد إبراهيم

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حكم

كشفت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، حقيقة وفاة 11 مريضا بفيروس كورونا المستجد بمستشفي صدر دمنهور أمس الجمعة.

وأكدت المصادر، عدم صحة الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة 11 مريضا أمس بسبب نقص الأكسجين بمستشفى الصدر بدمنهور، مؤكدة على توفير كميات كبيرة من الأكسجين بالمستشفي، وفقا لما نشر بـ "البوابة نيوز".

وأوضحت المصادر، أن مستشفى صدر دمنهور شهدت أمس وفاة 3 حالات فقط من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفاة خلال يومي الخميس والجمعة لـ 11 وفاة.


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