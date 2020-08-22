المفتي : من يقول مدد يا حسين يقصد هذا الشيء

22 أغسطس 2020 - 11:21 ص

رد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، علي سؤاله بشأن أحقية طلب المدد من الأولياء الصالحين ،قائلا :"إن التماس المدد من الأولياء والصالحين في تاريخ المسلمين اطمأن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطمأننا أن الأمة لن تشرك من بعده أبدًا".







وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق ،أن الشيخ جاد الرب رمضان، علمه أن النذر لا يجوز لأحد من الصالحين والأنبياء، إنما لا يجوز إلا لله رب كل الأنبياء، متابعا: "من يقول مدد يا حسين على سبيل المثال فهو يقصد رب الحسين".





واحتفل المسلمون من يومين برأس السنة الهجرية، وقدم فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول "العام الهجري الجديد".

