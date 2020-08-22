فيديو فاضح بحفل الزفاف.. لن تتخيل ما فعله مصارع عالمي مع عروسه

22 أغسطس 2020 - 10:52 ص

تسببت صور غير متوقعة تم نرها عبر رسائل هاتفية في فشل حفل زفاف بطل العالم للمصارعة الروسي زاوربيك سيداكوف.

وكان المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية، زاوربيك سيداكوف، قد أثار دهشة جميع الحضور في حفل زفافه، بعدما قام بطرد عروسه من حفل الزفاف.

وبحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك عن قناة " إن تي في" الروسية، فإن الرياضي وبعض الضيوف تلقوا خلال الحفل رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت عروسه في وضع مخل.

وأضافت القناة أن صاحب الرسالة، ادعى أن العروس كانت تعمل سابقا في مكاتب تقدم خدمات مرافقة للأثرياء.

وعقب انتشار الفيديو بين الحضور، أمسك المصارع عروسه من شعرها، وطردها من حفل الزفاف.

من جانبها أوضحت القناة أن عشيقها السابق للعروس دبر تلك الفضيحة للانتقام منها وإفشال زفافها.