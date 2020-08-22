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بعد وقف إطلاق النار في ليبيا..

الباز: هذا ما فعلته مصر لحل الأزمة

الحياة السياسية

محمد الباز
محمد الباز

إيمان هاني

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النهار

محمد الباز

عقب الإعلامي محمد الباز، على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، إن هذا القرار هو انتصار لإرادة مصر، وكلمتها وصوتها، قائلا :"مصر كان ليها دور دبلوماسي في حل الأزمة الليبية".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"،: "في هذا القرار تتجلى الدبلوماسية المصرية بقوتها، معقبا:" انا مش بتاع حروب واذا كنت قادر عليها ولكن بعرف اتصرف سياسة وأوصل لحل".

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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