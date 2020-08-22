مرشح قبطي يرفض الاحتفال بفوزه بعد وفاة نائب حزب النور

22 أغسطس 2020 - 10:32 ص

في واقعة وطنية تكشف التلاحم الوطني، رفض النائب القبطي نادر يوسف نسيم، الفائز في انتخابات مجلس الشيوح بمحافظة بني سويف، الاحتفال بفوزه.

كما رفض نسيم إقامة أي تنظيم أو المشاركة في أية مظاهر للاحتفال بفوزه، وذلك تضامنا مع أسرة وأنصار الدكتور شعبان عبدالعليم، مرشح حزب النور فردي بدائرة بني سويف، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه ضمن قائمة التحالف عن محافظة بني سويف، شدد نسيم على أنصاره وأعضاء حملته عدم تنظيم أي فاعليات احتفالية وذلك مراعاة لمشاعر أسرة مرشح حزب النور.

وكان الدكتور شعبان عبدا لعليم أمين حزب النور ببنى سويف المرشح على مقعد الشيوخ، توفي الخميس قبل الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب دخوله جولة الإعادة أمام نبيل حميدة نقيب المحامين مرشح حزب مستقبل وطن، حيث حل بدلا منه المرشح المستقل أحمد سرور بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.