» شاهد ..لحظة نقل مواطن يعاني من سمنة مفرطة

22 أغسطس 2020 - 10:11 ص

عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد لحظة نقل مواطن يعاني من سمنة مفرطة لعلاجه على نفقة الدولة ،عقب قرار الرئيس السيسي بعلاجه.







وقال أحد الأطباء المصاحبين للحالة في سيارات الإسعاف، خلال الفيديو المنشور ، إن وزيرة الصحة وجهت بإرسال سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى مستشفى دار الشفاء ب على توجيهات من الرئيس السيسي، معقبا: "كل ده تم بالتليفونات، مسافة السكة".





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.







وقررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته. كما أمرت بتعيين زوجة المريض، رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

