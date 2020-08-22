» نجم الأهلى يعلن حبه ودعمه للزمالك

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كشف مصطفي يونس لاعب الأهلي السابق، عن حبه لنادي الزمالك ودعمه له، حيث يرى أن مصطفى فتحي هو أخطر من لعب أمام القلعة الحمراء في التاريخ.

وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر" لبرنامج "العيب": "مصطفى فتحي هو أخطر لاعب واجه الأهلي على مدار التاريخ".

وتابع: "عندما كنت أراه في الملعب أقول لأولادي نحن سننهزم وهو لاعب مميز ويصنع الفارق مع الزمالك".

وأكمل: "ولكن الآن هناك فرجاني ساسي رمانة الميزان وعندما يكون في حالته يصنع الفارق مع الزمالك، وأيضًا هناك خطورة من الكرات العرضية في ظل وجود مصطفى محمد".


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