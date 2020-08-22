» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

22 أغسطس 2020 - 09:55 ص

تقام اليوم، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومباراة ليفربول الودية.

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد طنطا – الرابعة عصرا

الجونة ضد نادى مصر – الرابعة عصرا

المصرى ضد مصر المقاصة – السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

الزمالك ضد الأهلى – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت

الدوري الفرنسي

ديجون ضد أنجيه – الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5

ليل ضد رين – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

مباراة ودية

ليفروبل ضد شتوتجارت السادسة مساء