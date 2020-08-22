» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومباراة ليفربول الودية.

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد  طنطا – الرابعة عصرا

الجونة ضد  نادى مصر – الرابعة عصرا

المصرى ضد  مصر المقاصة – السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

الزمالك ضد  الأهلى – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت

الدوري الفرنسي

ديجون ضد  أنجيه – الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5

ليل ضد  رين – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

مباراة ودية

ليفروبل ضد شتوتجارت السادسة مساء


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