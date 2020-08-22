فيديو تقشعر له الأبدان.. أب متوحش يسحق رضيعه

22 أغسطس 2020 - 09:44 ص

انتشر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أب يحمل طفله الرضيع، ويلقيه على الأرض بأعلى قوة.

كما يظهر الفيديو صرخات الطفل، بعد ارتطامه بالأرض، بالإضافة إلى قيام الأب بمعاودة ركل الطفل الرضيع وضربه بالأرض لمرات.

وبحسب ما تم تداوله فإن الأمن الأردني يحقق بمقطع فيديو لشخص يعذب طفلاً صغيرا ان كان في الأردن.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد لمديرية الأمن العام فيديو قصير يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير.

وأضاف أنه جرى تحويله للإدارات المعنية لمباشرة التحقق منه والوقوف على حيثياته.

وناشد الناطق الإعلامي المواطنين أو من يملكون أية معلومات حول هذا المقطع أو حول هوية الشخص الذي ظهر خلاله أو مكان حدوثه مساعدة المحققين و الإبلاغ فورا عن ما يملكونه من معلومات عبر هاتف الطوارئ الموحد 911.

وشدد أن الإدارات المعنية في مديرية الامن العام ستتابع التحقيق في هذا الفيديو لحين التحقق والتأكد منه ، وستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكب هذا الجرم بحق هذا الطفل إن تبين وقوعه داخل المملكة .