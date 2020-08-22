» فنان شهير بعد إصابته بـالشلل: هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟ .. كفاية

22 أغسطس 2020 - 06:36 ص

كشف الفنان يوسف فوزي عن حقيقة بعض التصريحات المنسوبة له بشأن شكواه من الفنانين لعدم سؤالهم عنه بعد إصابته بالشلل الرعاش.



وقال في تصريحات لبرنامج "المساء مع قصواء" : مقولتش كدا والناس كلها بتسأل ومهتمة وكذلك الفنانين بس أنا معادش عندي صحة احكي .



وأضاف: كفاية عليا 30 سنة فن وأنا سعيد باللي قدمته في المجال .. هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟



واستدرك: لم أهمل في صحتي وحين ظهرت أعراض المرض ذهبت للطبيب وأخبرني وأنه مرض وراثي ولابد من التعايش معه.



