  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:52 ص
Advertisements
بحث متقدم
مؤمن زكريا

شاهد .. بكاء مؤمن زكريا على المسرح أمام أحمد عز يشعل الفيس بوك

رمضان صبحي

صادق: رمضان صبحي اعتدى على أقرب الناس له قبل توقيعه لـ بيراميدز

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد عن شتم الإمارات: يا منحطين يا سفلة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

سد النهضة

بيان عاجل من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي الجديد

أمريكي يكسر ذراع شاب مصري ويوجه له إهانات عنصرية

أمريكي يكسر ذراع شاب مصري ويوجه له إهانات عنصرية

زوجين

استشاري نفسي للزوجات: احذري هذا الأمر الخطير

أرشيفية

«الصحة العالمية»: نأمل القضاء على جائحة كورونا في هذا التوقيت

ارشيفية

جورج فلويد «قتل نفسه».. وهذا هو الدليل

فنان شهير بعد إصابته بـالشلل: هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟ .. كفاية

الصفحة الأخيرة

يوسف فوزي
يوسف فوزي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان سعودي يستغيث بوزير الثقافة بعد إصابته بكورونا

#

وفاة فنان سعودي شهير بعد إصابته بكورونا

#

المصريون يتعاطفون مع هذا الفنان بعد اعتراف زوجته بخيانتها له

#

القبض على فنان شهير بعد إساءته للدين الإسلامي

الشلل

يوسف فوزي

كشف الفنان يوسف فوزي عن حقيقة بعض التصريحات المنسوبة له بشأن شكواه من الفنانين لعدم سؤالهم عنه بعد إصابته بالشلل الرعاش.

وقال في تصريحات لبرنامج "المساء مع قصواء" : مقولتش كدا والناس كلها بتسأل ومهتمة وكذلك الفنانين بس أنا معادش عندي صحة احكي .

وأضاف: كفاية عليا 30 سنة فن وأنا سعيد باللي قدمته في المجال .. هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟

واستدرك: لم أهمل في صحتي وحين ظهرت أعراض المرض ذهبت للطبيب وأخبرني وأنه مرض وراثي ولابد من التعايش معه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير بعد إصابته بـالشلل: هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟ .. كفاية
» "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على سيدات بالشرقية
» استشاري نفسي للزوجات: احذري هذا الأمر الخطير
» سجن ممثلة شهيرة بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتيها الكلية
» أمريكي يكسر ذراع شاب مصري ويوجه له إهانات عنصرية
» بث مباشر.. إشبيليلة وإنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي
» ضبط رجل أثناء محاولته بيع ابنة عشيقته في محطة بنزين
» اختبارات الأجسام المضادة لكوورنا في المنزل «تعرض للخطر»
» نقل المعارض الروسي «أليكسي نافالني» إلى ألمانيا للعلاج
» كورونا يفتك بفرنسا
» قتيل و9 مصابين في حريق فندق بإسبانيا (فيديو)

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة