بيان عاجل من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

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بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 اغسطس 2020.
عُقد يوم الجمعة 21 أغسطس 2020 اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث حيث تم اعداد مسودة اولية والتي تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.
ثم تلا ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وتم التوافق بين السادة الوزراء على الخطوات المستقبلية حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 اغسطس 2020.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزاري باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعياً للوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب افريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى يوم 28 اغسطس.

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