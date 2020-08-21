بكري: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدولة المصرية

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر
بيان عاجل من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة
وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي الجديد
أمريكي يكسر ذراع شاب مصري ويوجه له إهانات عنصرية
استشاري نفسي للزوجات: احذري هذا الأمر الخطير
«الصحة العالمية»: نأمل القضاء على جائحة كورونا في هذا التوقيت
جورج فلويد «قتل نفسه».. وهذا هو الدليل
مفاجأة.. كومان عن ميسي: أتواصل مع جوارديولا بشأن رحيله
عاجل.. الرئاسة التركية تشيد بالدور المصري
بيان ناري من الأزهر عن حريق المسجد الأقصى
المصريون ـ متابعات
فجر
04:02
شروق
05:30
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:35
عشاء
20:05