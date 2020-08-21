بكري: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدولة المصرية

21 أغسطس 2020 - 10:30 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتفاق اليوم بوقف إطلاق النار في ليبيا هو انتصار للدولة المصرية.



وتابع «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق واسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل البيانات الصادرة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي انعكاس لإعلان القاهرة .



وأكد بكري أن خط الجفرة وسرت الذي حدده الرئيس السيسي لم يتم تجاوزه، إلى جانب تعهد السراج بحل الميليشيات وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية وهو ما طالبت به مصر.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري أن ما حدث في ليبيا يؤكد دور مصر ونجاح الرؤية السياسية والدبلوماسية للرئيس السيسي ووعيه بمخاطر الأزمة الليبية وإدراكه أن الحل العسكري لن يقود إلا لمزيد من الأزمات.

