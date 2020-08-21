» استشاري نفسي للزوجات: احذري هذا الأمر الخطير

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زوجين
زوجين

المصريون ـ متابعات

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استشاري طب نفسي يحذر من هذا الأمر الخطير

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الصحة النفسية، إن الكرم أهم صفات الرجل في التعامل مع الإناث، وهي الفكرة الجامعة لأخلاقيات الرجل التي تشير إلى إمكانية الارتباط به.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أن الرجل يكذب لأنه لا يحب الشعور بالحصار.
ولفت إلى أن تقييد الرجل من زوجته غير مطلوب بالنسبة له، محذرًا من الذي يقبل بالتقييد لأنه يكون غير واثق في نفسه.

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