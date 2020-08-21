» نقل المعارض الروسي «أليكسي نافالني» إلى ألمانيا للعلاج

21 أغسطس 2020 - 10:42 م

أعطى الأطباء الروس الذين يعالجون المعارض البارز، أليكسي نافالني، الضوء الأخضر لنقله إلى مستشفى في ألمانيا للحصول على الرعاية اللازمة.









وقال أناتولي كالينيتشينكو، نائب كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه نافالني للصحفيين: "لا نعترض على نقله إلى مستشفى آخر"، وأضاف أن هذه الخطوة "ستتم اليوم"، بحسب وكالة "تاس"، لكن فريق زعيم المعارضة نفى ذلك لاحقًا.









وأشارت أناستاسيا فاسيليفا، طبيبة نافالني، إلى أن الأخير سيغادر يوم الجمعة. وكتبت عبر حسابها في موقع "تويتر": "لا أستطيع حتى أن أصدق أنه في غضون ساعتين تقريبًا سيطير أليكسي إلى ألمانيا. وهناك، على الأرجح، سيتم علاجه ورعايته أنا سعيدة للغاية".









لكن المتحدثة باسمه، كيرا يارموش. قالت يارمش ردًا على: "هذه المعلومات غير دقيقة. لن يتم مغادرة أليكسي قبل 7 ساعات على الأكثر".

وأضافت أنه لن يتم نقل نافالني إلى ألمانيا قبل الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت.









وكانت جمعية خيرية ألمانية قد أرسلت طائرة طبية إلى أومسك في وقت مبكر من يوم الجمعة على أمل إجلاء نافالني إلى برلين لتلقي العلاج هناك.









لكن المستشفى الذي يعالج فيه نافالني في سيبيريا الذي يعالج نافالني رفض طلب نقله إلى مستشفى آخر.









ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن نائب رئيس الأطباء قوله: "لدينا طلبات من الأقارب لنقله. إنهم يأخذون هذا الخطر على أنفسهم ، نحن لا مانع".









وقال كالينيتشنكو، الجمعة، إنه لم يتم العثور على سموم في دم نافالني أو بوله. وأضافت للصحفيين المحليين: "لا نعتقد أن المريض أصيب بالتسمم". وتابع: "لم يتم التعرف على سموم أو آثار لوجودها في الجسم. ربما يظل تشخيص" التسمم "في مكان ما في مؤخرة أذهاننا. لكننا لا نعتقد أن المريض أصيب بالتسمم".









ويدعي الفريق المساعد للمعارض البارز، أن شرطة النقل في أومسك اكتشفت "مادة قاتلة" تشكل تهديدًا لحياته وحياة من حوله، ويقولون إن هذا هو السبب في عدم السماح له في المستشفى بالنقل في البداية.









وذكرت وكالة "تاس" الجمعة نقلاً عن الفرع الإقليمي لوزارة الشؤون الداخلية، أن "مادة كيميائية صناعية" تم تحديدها في عينات مأخوذة من نافالني كانت مادة غير سامة توجد عادة في المنتجات البلاستيكية.









وكانت زوجة زعيم المعارضة الروسية، يوليا نافالنايا كتبت في وقت سابق إلى الرئيس فلاديمير بوتين تطالب بإطلاق سراح زوجها من مستشفى أومسك حتى يمكن نقله إلى ألمانيا.









وقالت في مؤتمر صحفي "إنه (نافالني) ليس في حالة جيدة للغاية ونحن بالطبع لا نستطيع الوثوق بهذا المستشفى ونطالب بإعطاء أليكسي لنا، حتى نتمكن من معالجته في مركز مستقل. مستشفى نثق بأطبائها".









وأضافت أنها تعتقد أن المستشفى رفض في البداية السماح لزوجها بالنقل لتغطية علامات ما يسمى بـ "مادة كيميائية". وتابعت: "نعتقد ، بالطبع، أنه يتم إجراء ذلك لإخفاء المادة الكيميائية الموجودة في جسد أليكسي. ولهذا السبب لم يتم إعطاؤه لنا بالطبع، حتى تختفي بقايا المادة".









وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحدث إلى الأطباء الألمان الذين سافروا إلى أومسك يوم الجمعة لنقل نافالني إلى برلين لتلقي العلاج.









وقالت إن الشرطة نقلت المسعفين إلى المستشفى واقتادتهم عبر الباب الخلفي وخرجوا عبر مدخل آخر، وهي تعتقد أن ذلك تم حتى لا يرى الأطباء عائلة نافالني أو يتصلوا بها.









وأضافت للصحفيين أمام المستشفى في شريط فيديو بصحبة المتحدثة باسم نافالني كيرا يارمش: "نحن مختبئون عنهم ... لا نعرف من الذي نقلهم في أي سيارة. لم أتمكن من التحدث معهم".









وقالت نافالنايا إن فريق زوجها فقد الاتصال بطاقم مستشفى أومسك. وأضافت: "توقف الأطباء عن الاتصال بنا ابتداء من الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي".









كما زعمت نافالنايا أن بعض الرجال المجهولين داخل المستشفى استخدموا القوة ضدها أثناء محاولتهم منعها من القدوم ومقابلة الأطباء الألمان. وقالت: "عندما حاولت الذهاب إلى وحدة العناية المركزة لاستشارة الأطباء، تم طردي بطريقة فظة باستخدام القوة من قبل بعض الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى مرتدين سترات. ولم يتضح من هم. نصف هؤلاء واضافت "انهم حراس امن وآخرون مجرد بعض الاشخاص بملابس مدنية".









وتابعت: "أخبروني أنه سيكون هناك" نهج صحفي" للخدمة الصحفية بالمستشفى حيث سيبلغون الناس بما يجري. وعندها سأعرف كل شيء".

ويقول الأطباء الألمان الذين فحصوا نافالني إنه يمكن نقله بأمان، بحسب المتحدثة باسمه. "بعد فحص أليكسي نافالني ، توصل الأطباء الألمان - أخصائيون إنعاشون محترفون - إلى استنتاج مفاده أنه قابل للنقل وأن معدات طائرتهم تسمح له بالنقل بأمان على الفور إلى برلين إلى مستشفى جامعة شاريتيه وفقًا لرغبات يوليا نافالنايا، بحسب تغريدة للمتحدثة باسمه الجمعة.

وعندما سألته شبكة CNN في وقت سابق عما إذا كان لدى الكرملين أي علم بمحاولات متعمدة من قبل السلطات للتدخل أو منع إجلاء نافالني، قال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إنهم "ليسوا على علم بذلك".

وأضاف: "لا يوجد شيء أضيفه. إنه قرار الطبيب المعالج تمامًا. نحن نتحدث عن النقل الذي يمكن أن يشكل تهديدًا على حياة المريض. هذا هو استنتاج الطبيب"، متابعًا: "في الوقت الحالي ، الأطباء لا يفهمون بالضبط السبب".









وأوضح بيسكوف أن الكرملين لا يتعامل مع قضايا علاج المريض قائلاً: "لسنا أطباء". وزعم بيسكوف في وقت سابق أن الكرملين لم يتلق استئنافًا رسميًا من فريق نافالني لنقله.









وقال: "على هذا النحو، على الأقل لست على علم بذلك. لم تكن هناك سوى بعض النداءات على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن، ربما، لسنا بحاجة إلى بيروقراطية إضافية هنا. كما تعلم، حلقت طائرة من ألمانيا. سألنا هذا الصباح كيف تسير الأمور. وبقدر ما أعلم، دعا أطباؤنا الأطباء الذين سافروا من ألمانيا للحضور إلى المستشفى، والمشاركة في الاجتماع مع أطبائنا، والحصول على جميع المعلومات حول طرق العلاج ، والاختبارات المتاحة، وما إلى ذلك".









ولدى سؤاله عما إذا كان الكرملين لديه أي علم بما حدث، قال المتحدث إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإجراء جميع الاختبارات لتحديد أسباب حالة نافالني.









وأضاف: "حتى هذه اللحظة ، لم تحدد الاختبارات أي شيء. تم بالفعل استبعاد عدد من المواد التي كان من الممكن أن تكون سببًا للتسمم، ولكن القائمة ليست شاملة. هذه اختبارات معقدة للغاية على علم السموم، وتستغرق وقتًا افعلوها. لا تنتهي في يوم أو يومين. حتى الآن ، لا توجد نتائج. لذلك يتطلب الأمر الكثير من الصبر"".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أنه ليس على علم بما إذا كانت الأجهزة الخاصة تقدم تقريرًا إلى الرئيس بشأن سير التحقيق، قائلاً: "لا أرى أي سبب لهذه التقارير".









من جانبهـ قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إنه "قلق للغاية" بشأن تسمم نافالني.







