منحة طب لمتزوجة حصلت على 98 بالمائة في الثانوية العامة

استضاف برنامج مصر تستطيع المذاع عبر فضائية قناة dmc، الطالبة سمر بهاء من محافظة المنيا المتفوقة والحاصلة علي مجموع 98.17% بالثانوية العامة.

وقالت سمر، مساء اليوم، إن ما وصلت إليه كان حلمي، وحلم عائلتي ووالدي، وبمساعدتهم ودعواتهم لي، ومساعدة زوجي تحديت الصعاب وتفوقت واخيرا تحقق الحلم.

وأضاف والد سمر، خلال استضافتهم بالبرنامج على الهواء، أنها كانت متفوقة منذ ان كانت بمعهد التمريض، وكان حلمي ان تدرس بكلية الطب بدلا من التمريض.

وتابع، أنها أصرت على دراستها للتمريض نظرا لظروف العائلة المادية، لكن الله استجاب لدعائي ولم يخيب رجائي وحلم سمر الذي كان يراودها، والهمها ان تعيد دراسة الثانوية العامة وتتفوق وتُحقق الحلم الكبير.

وفي استجابة سريعة من رئيس جامعة النهضة ببني سويف الدكتور حسام الملاحي، منح سمر بهاء، دراسة مجانية بكلية الطب بالجامعة شاملة الإقامة.