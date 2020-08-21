«الصحة العالمية»: نأمل القضاء على جائحة كورونا في هذا التوقيت

21 أغسطس 2020 - 08:49 م

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يأمل في القضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد في غضون أقل من عامين.





وأضاف جيبريسوس في تصريحات صحفية اليوم: "وضعنا الآن مع المزيد من التكنولوجيا، بالطبع مع مزيد من الاتصال، للفيروس فرصة أفضل في الانتشار، ويمكن أن يتحرك بسرعة. في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".





وأشار إلى أن جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 استغرقت عامين حتى تم القضاء عليه.





وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم وتوفي 793382 شخصًا، وفقًا لإحصاء وكالة "رويترز".





في حين أن بعض الدول تمكنت من الحد من انتشار (كوفيد – 19)، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن "التقدم لا يعني النصر".





وأشار إلى العديد من البلدان التي شهدت تفشيًا جديدًا، قائلاً: "هذه البلدان هي قصة تحذيرية لأولئك الذين يشهدون الآن اتجاهًا هبوطيًا في الحالات".





ويبدو أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتصاعد في فرنسا، مع بيانات جديدة تظهر 4771 إصابة جديدة مقارنة بـ 3776 فقط يوم الأربعاء.





ويقول المسؤولون الفرنسيون إن الفيروس ينتشر الآن في الغالب في المدن الكبرى بين الشباب، الذين لا تظهر عليهم أعراض خطيرة عادة.



