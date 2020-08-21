  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«الصحة العالمية»: نأمل القضاء على جائحة كورونا في هذا التوقيت

ارشيفية

جورج فلويد «قتل نفسه».. وهذا هو الدليل

كومان وميسي

مفاجأة.. كومان عن ميسي: أتواصل مع جوارديولا بشأن رحيله

قالن

عاجل.. الرئاسة التركية تشيد بالدور المصري

الأزهر

بيان ناري من الأزهر عن حريق المسجد الأقصى

كورونا

خبراء: سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى وأقل فتكًا

زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني

الأطباء الروس: زعيم المعارضة «أليكسي نافالني» لم يُسمم

السيسي والسراج

أول رسالة من "السراج" للرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

الدولار

الدولار يستقر.. ننشر أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات

هاري ماجواير

تفاصيل القبض على قائد مانشستر يونايتد «هاري ماجواير» باليونان

تقتل والدتها وتعيش مع جثتها أربعة شهور (تفاصيل صادمة)

آخر الأخبار

تقتل والدتها وتعيش مع جثتها أربعة شهور
تقتل والدتها وتعيش مع جثتها أربعة شهور

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الإمارات تنشر تفاصيل اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

#

تفاصيل صادمة.. مقتل وإصابة 41 في معركة بالفيوم

#

توأم يتعرفان على بعضهما بمحض الصدفة (تفاصيل صادمة)

#

محاولة اغتصاب مذيعة داخل القطار (تفاصيل صادمة)

اتهمت فتاة إسبانية بقتل والدتها خلال فترة العزل العام إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، والعيش مع جثتها المتحللة لمدة أربعة أشهر.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن جثة الأم البالغة من العمر 45 عامًا تم العثور عليها في حوض استحمام داخل شقة في منطقة "لا ألكوديا دي كريسبينس" جنوبي إسبانيا، بعد إبلاغ الشرطة أخيرًا.

وفي تفاصيل الحادث، فقد تعرضت الأم، التي تُدعى "آنا" للطعن القاتل في أبريل بينما كان السكان محصورين في منازلهم أثناء إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا.

واصلت ابنتها تيري البالغة من العمر 19 عامًا العيش في الشقة كما لم يحدث شيء.

وأفادت صحيفة "أوليف برس"، أن الجيران قالوا إن هناك رائحة كريهة حول المبنى المكون من أربعة طوابق، لكنهم لم يشكوا في أنها كانت من جثة كانت تتحلل في إحدى الشقق.

وتم القبض على تيري وصديقها البالغ من العمر 19 عامًا. ومن المقرر توجيه اتهامات إليهما في وفاة والدتها، التي كانت تعمل كمقدمة رعاية ونظافة في المجتمع.

وكان الزوجان الشابان يقيمان مع الأم المطلقة وهي الدة لطفلين، لكن الجيران كانوا يسمعونهم في كثير من الأحيان وهم يتشاجرون. 

وأخبر أحد أصدقاء تيري، ضباط الحرس المدني باحتفاظها بجثة والدتها المتحللة داخل الشقة، مشيرًا إلى اعترافها له بأنها طعنت والدتها.

وأبلغ الشرطة الأربعاء، واكتشف الضباط رفات الضحية عندما دخلوا الشقة صباح الخميس. وبسبب حالة الجثة لم يتمكن الطبيب الشرعي من تحديد التاريخ الدقيق للوفاة.


لكن صحيفتي "أوليف برس و"لاس بروفينسياس" أفادتا بأن الأم قُتلت في أبريل، وأن ابنتها عاشت مع الجثة لمدة أربعة أشهر على الرغم من رائحة الجثة المتعفنة.


وكانت آنا مواطنة بلغارية عاشت في المنطقة الواقعة في فالنسيا لمدة 20 عامًا. 
وعبر الجيران لصحيفة "الإسبانول" عن صدمتهم بعد اكتشاف الجثة. وقالوا إنهم سألوا تيري عن مكان والدتها، وأخبرتهم أنها ستعود في غضون أيام قليلة.


قال رجل يسكن في المبنى: "الكتلة تفوح منها رائحة كريهة. يبدو أن الأم كانت محتجزة في البانيو وكانوا يحاولون التخلص منها".


وأضاف آخر: "الأم طعنت ووضعت في حوض الاستحمام بالثلج لمنع تحلل جسدها". وقال جار ثالث: "الرائحة على الدرج لا تطاق". 


كما ادعى الجيران أنهم كثيرًا ما كانوا يسمعون صراخًا في الشقة. وقالوا إن آنا مطلقة ولديها أيضًا ابن رحل مع والده عندما انفصل الزوجان قبل بضع سنوات.


وقال مصدر في الشرطة لصحيفة "الإسبانول": "كل شيء يشير إلى أن القتل عنيف مزعوم. الجسد كان في حالة متقدمة من التحلل".


وقال مصدر آخر: "تم القبض على ابنة المرأة وصديق الشابة للاشتباه في القتل العنيف المزعوم، ومن المتوقع أن يتم تقديمهما للمحكمة في نهاية هذا الأسبوع".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. إشبيليلة وإنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي
» ضبط رجل أثناء محاولته بيع ابنة عشيقته في محطة بنزين
» اختبارات الأجسام المضادة لكوورنا في المنزل «تعرض للخطر»
» بالفيديو.. حرق مبنى تابع للبرلمان بالبصرة
» كورونا يفتك بفرنسا
» قتيل و9 مصابين في حريق فندق بإسبانيا (فيديو)
» تفاصيل القبض على قائد مانشستر يونايتد «هاري ماجواير» باليونان
» أول تعليق من الجامعة العربية على وقف إطلاق النار
» حقن مجهري و البويضات لامرأة أخري ..طليق هالة صدقي يطلب تحويلها للطب الشرعي
» الأوقاف: خطبة الجمعة الأسبوع المقبل مهمة للغاية
» شاهد ..صورة نادرة لـ"هبة مجدي" عمرها 22 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة