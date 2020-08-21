تشكيل إنتر وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي إشبيلية الإسباني، في المباراة النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.





وتنطلق المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب إنرجي راين بمدينة كولن الألمانية.





وجاء تشكيل إنتر كالآتي:





في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش





خط الدفاع: دي فري - جودين - باستوني





خط الوسط: دامبروزيو - باريلا - بروزوفيتش - جاليارديني - أشلي يونج





خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.





وتأهل إنتر الإيطالي لنهائي بطولة الدوري الأوروبي بفوزه على شاختار الأوكراني في دور نصف النهائي بنتيجة 5-0، بينما تأهل إشبيلية بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.