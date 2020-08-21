  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:24 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«الصحة العالمية»: نأمل القضاء على جائحة كورونا في هذا التوقيت

ارشيفية

جورج فلويد «قتل نفسه».. وهذا هو الدليل

كومان وميسي

مفاجأة.. كومان عن ميسي: أتواصل مع جوارديولا بشأن رحيله

قالن

عاجل.. الرئاسة التركية تشيد بالدور المصري

الأزهر

بيان ناري من الأزهر عن حريق المسجد الأقصى

كورونا

خبراء: سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى وأقل فتكًا

زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني

الأطباء الروس: زعيم المعارضة «أليكسي نافالني» لم يُسمم

السيسي والسراج

أول رسالة من "السراج" للرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

الدولار

الدولار يستقر.. ننشر أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات

هاري ماجواير

تفاصيل القبض على قائد مانشستر يونايتد «هاري ماجواير» باليونان

تشكيل إنتر وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

الرياضة

قرعة دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي
قرعة دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي

أحمد سالم

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي إشبيلية الإسباني، في المباراة النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب إنرجي راين بمدينة كولن الألمانية.

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دي فري - جودين - باستوني

خط الوسط: دامبروزيو - باريلا - بروزوفيتش - جاليارديني - أشلي يونج

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

وتأهل إنتر الإيطالي لنهائي بطولة الدوري الأوروبي بفوزه على شاختار الأوكراني في دور نصف النهائي بنتيجة 5-0، بينما تأهل إشبيلية بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. إشبيليلة وإنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي
» ضبط رجل أثناء محاولته بيع ابنة عشيقته في محطة بنزين
» اختبارات الأجسام المضادة لكوورنا في المنزل «تعرض للخطر»
» بالفيديو.. حرق مبنى تابع للبرلمان بالبصرة
» كورونا يفتك بفرنسا
» قتيل و9 مصابين في حريق فندق بإسبانيا (فيديو)
» تفاصيل القبض على قائد مانشستر يونايتد «هاري ماجواير» باليونان
» أول تعليق من الجامعة العربية على وقف إطلاق النار
» حقن مجهري و البويضات لامرأة أخري ..طليق هالة صدقي يطلب تحويلها للطب الشرعي
» الأوقاف: خطبة الجمعة الأسبوع المقبل مهمة للغاية
» شاهد ..صورة نادرة لـ"هبة مجدي" عمرها 22 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة