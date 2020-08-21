» ضبط رجل أثناء محاولته بيع ابنة عشيقته في محطة بنزين

21 أغسطس 2020 - 07:49 م

قضت محكمة أمريكية بسجن رجل 360 يومًا بعد محاولته بيع ابنة صديقته الصغيرة مقابل نحو 2500 دولار داخل محطة بنزين.





وجاء الحكم الصادر ضد هاري داي بولاية كنتاكي الأمريكية، كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، بعد أن سمع أحد الأشخاص خلال محادثته حول الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات.





وتم تعقب الرجل البالغ من العمر 29 عامًا إلى المنزل بعد أن حصلت الشرطة على أرقام سيارته. وعثر الضباط على داي والطفلة توت ووالدة الفتاة، جيرترود هينسون (26 عامًا) في المنزل.





وقالت شرطة ولاية كنتاكي في بيان: "أثناء وجودهم في المقر، عثر الجنود على الميثامفيتامين وأدوات صنع المخدرات".





واتهم داي بالترويج للاتجار بالبشر لطفل دون سن 18، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.





بينما اتهمت ، وهي أم لطفلين، بحيازة الميثامفيتامين، وحيازة مادة خاضعة للرقابة، وحيازة أدوات مخدرات وتعريض رفاهية قاصر للخطر.







