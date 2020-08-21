مفاجأة.. كومان عن ميسي: أتواصل مع جوارديولا بشأن رحيله
بيان ناري من الأزهر عن حريق المسجد الأقصى
عاجل.. الرئاسة التركية تشيد بالدور المصري
خبراء: سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى وأقل فتكًا
الأطباء الروس: زعيم المعارضة «أليكسي نافالني» لم يُسمم
في ذكراه الحادية والخمسين.. ماذا قال الأزهر عن حرق المسجد الأقصى؟
أول رسالة من "السراج" للرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار
الدولار يستقر.. ننشر أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات
تفاصيل القبض على قائد مانشستر يونايتد «هاري ماجواير» باليونان
أول تعليق من الجامعة العربية على وقف إطلاق النار
الطيب حسين
عشاء
فجر
04:01
شروق
05:29
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:36
20:06