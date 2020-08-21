» الأوقاف: خطبة الجمعة الأسبوع المقبل مهمة للغاية

21 أغسطس 2020 - 02:56 م

أعلنت وزارة الأوقاف، عودة خطبة الجمعة الأسبوع المقبل ،بناءً على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.







و أكدت الوزارة في بيان صادر عنها منذ قليل، أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون بعنوان (الأمل حياة)، وينقلها التلفزيون والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة .





وقالت الأوقاف، نتمنى أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحدٍ من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، واصفة الخطبة القادمة بالمهمة للغاية.

