احذر .. شرب النعناع بهذه الطريقة يؤثر علي الكلي

21 أغسطس 2020 - 02:50 م

يعتبر النعناع من المشروبات التي يقبل علي تناولها الجميع لأنه يقضي علي الكثير من المشاكل الصحية خاصة تلك المتعلقة بالمعدة إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة أشارت إلي أنه من الممكن أن يكون النعناع خطر علي الحوامل والكلي .

وأشارت الأبحاث أن الإفراط في شرب النعناع يؤثر بصورة سلبية حيث أن عمل الكليتان هو تصفية ومنع تراكم السوائل والفضلات وكثرة تناوله تؤثر عليهم ، إلا أنه يوصي بشربه بصورة معتدلة لأنه يعمل علي علاج حصوات الكلي و الوقاية منها والمحافظة علي مستويات السوائل لتخليص الكلي من الحصي .

كما أشارت الأبحاث إلي أن شرب النعناع بعد تناول الطعام يسبب مشاكل صحية خاصة مع الأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المرئ لأنه يعمل كمحفز للارتجاع المرئ .

أحيانا يكون شرب النعناع أثناء الحمل خطر لذلك يجب استشارة الطبيب.

لاحتواء النعناع علي كميات من المنثول يمكن أن يسبب حساسية شديدة للنساء المصابات بالربو خاصة أثناء الحمل .