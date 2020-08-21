بلاروسا تطالب الاتحاد الأوربي بعدم التدخل في شئونها

متابعات- الدويني فولي
وجه فلادمير أندريتشينكو رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروس ، و ناتاليا كوتشانوفا رئيس مجلس الجمهورية نداء إلي رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد .
و شدد البيان المنشور علي الموقع الإلكتروني لمجلس الجمهورية علي ععدم قبول التصريحات التي أدلي بها عدد من المسئولين الأوربيين حول الوضع في بيلاروس والتي تحاول التدخل في شئون البلاد الداخلية .
كما شدد البيان علي أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس جرت وفق دستور وقوانين الجمهورية .
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