بلاروسا تطالب الاتحاد الأوربي بعدم التدخل في شئونها

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مجلس النواب

الاتحاد الأوربي

بيلاروس

وجه فلادمير أندريتشينكو رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروس ، و ناتاليا كوتشانوفا رئيس مجلس الجمهورية نداء إلي رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد .

و شدد البيان المنشور علي الموقع الإلكتروني لمجلس الجمهورية علي ععدم قبول التصريحات التي أدلي بها عدد من المسئولين الأوربيين حول الوضع في بيلاروس والتي تحاول التدخل في شئون البلاد الداخلية .

كما شدد البيان علي أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس جرت وفق دستور وقوانين الجمهورية .


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