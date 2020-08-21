بلاروسا تطالب الاتحاد الأوربي بعدم التدخل في شئونها

21 أغسطس 2020 - 02:44 م

وجه فلادمير أندريتشينكو رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروس ، و ناتاليا كوتشانوفا رئيس مجلس الجمهورية نداء إلي رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد .

و شدد البيان المنشور علي الموقع الإلكتروني لمجلس الجمهورية علي ععدم قبول التصريحات التي أدلي بها عدد من المسئولين الأوربيين حول الوضع في بيلاروس والتي تحاول التدخل في شئون البلاد الداخلية .

كما شدد البيان علي أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس جرت وفق دستور وقوانين الجمهورية .