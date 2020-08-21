» شاهد ..صورة نادرة لـ"هبة مجدي" عمرها 22 عاما

21 أغسطس 2020 - 02:37 م

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة من فترة طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".







وظهرت الفنانة بالصورة بإحدى الحفلات المدرسية التي شاركت فيها هبة، وعلقت عليها قائلة:"1998 وقفتي على المسرح و تشجيع أبويا وأمي ليا من الطفولة هي أجمل ذكريات في عمري و مؤثرة في حياتي و طموحي و عمري ما هنسى التعب اللي تعبوه عشاني لأني بجني رصيده حاليًا، الحمد لله".







يذكر أن آخر الأعمال الدرامية لـ هبة كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة"ياسمين صبري، احمد مجدي، دياب، محمود البزاوي"، ومن إخراج:مرقس عادل.



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