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إسرائيل تعلن عن غازات شنتها علي أهداف لحماس

عرب وعالم

إفيخاي أدرعي
إفيخاي أدرعي

متابعات- الدويني فولي

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إسرائيل

حماس

غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي أدرعي أنه تم شن غارات جوية علي مواقع تابعة لحركة " حماس " مساء أمس في قطاع غزة .

ودون أفيخاي " علي حسابه الرسمي علي " تويتر " :" غارات جوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة الليلة الماضية حيث تم استهداف مجمعات عسكرية و مواقع إنتاج وسائل قتالية وبنية تحت أرضية تابعة لحماس " .

و أضاف أنه ردا علي مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية شنت طائرات حربية الغارات حيث تم استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لإنشاء بنية تحت أرضية و أنفاق تابعة لحماس .


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