  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:25 م
Advertisements
بحث متقدم
بعد آيا صوفيا.. تحويل متحف جديد لمسجد في تركيا

بعد آيا صوفيا.. تحويل متحف جديد لمسجد في تركيا

أول تعليق للرئاسة التونسية على مخطط اغتيال " قيس سعيد"

أول تعليق للرئاسة التونسية على مخطط اغتيال " قيس سعيد"

عاجل.. الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار

عاجل.. الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار

الحريري

قبل اغتياله بـ4 شهور.. مفاجأة مدوية باغتيال الحريري

قرارات عاجلة.. الداخلية الكويتية تطيح بهؤلاء الضباط في قضية التجسس

قرارات عاجلة.. الداخلية الكويتية تطيح بهؤلاء الضباط في قضية التجسس

بعد الزواج في الجنة.. ماذا قال إمام الحر م المكي عن "السحر"

بعد الزواج في الجنة.. ماذا قال إمام الحر م المكي عن "السحر"

بالسم.. تفاصيل مخطط اغتيال للرئيس التونسي " قيس سعيد"

بالسم.. تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس التونسي " قيس سعيد"

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

اغتصاب قاصر بفندق إيلات

هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

فرنسا تعلن شروط دخول القادمين من المغرب

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن عن شروط دخول الدول المحظورة ومنها مصر

#

كورونا.. إجراءات احترازية في المغرب والسودان وليبيا

#

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

#

"كورونا".. روسيا تحظر دخول القادمين من إيران

فرنسا

المغرب،

كورونا

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن شروط دخول القادمين من المغرب إلي فرنسا في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد .

ومن أهم هذه الشروط أن يتم تقديم عدد من الوثائق منها وثيقة تنقل صادرة عن السلطات الفرنسية ويمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية ، وكذلك يجب علي من يسافر من المغرب إلي فرنسا أن يجري فحص " بي سي آر " ليثبت خلوه من " كورونا" مع صلاحية 72 ساعة .

كما يحتاج المسافر إلي توقيع تعهد يؤكد فيه أنه لا يعاني أي أعراض للمرض ،و أنهلا يكون مخالط لشخص مصاب خلال الـ 14 يوما السابقة لسفره إلي فرنسا ، وتم استثناء الأطفال أقل من 11 عاما من الفحوصات .

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن استبعاد المغرب من قائمة السفر الآمنة بعدما سجلت المملكة المغربية ارتفاع في إصابات " كورونا"  .

ويشمل قرار الاتحاد الأوربي دول يسمح لمواطنيها بدخول إلي منطقة " شينجن " ويجري تعديلها باستمرار استنادا إلي تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم .

 وقرار فرنسا يشمل المواطنين الفرنسيين الموجودين في المغرب والمغاربة المقيمين في فرنسا والطلبة الحاصلين علي دراسة طويلة الأمد في فرنسا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عاجل.. السيسي يُرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
» 2,8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"
» حمدوك : هذا السبب منع انهيار السودان
» شاهد.. " قفزوا من الشرفات"حريق بفندق فاخر يرتاده المشاهير
» الجندى:اللي يقول كدا يبقي مبيفهمش حاجة
» محمد على خير: مش هتاخد حاجة من طب وهندسة
» صادم.. غرق عروس في يوم الزفاف
» الكهرباء: عندنا احتياطي محترم
» إعلامي : فيه كارثة بتحصل هناك متعرفوهاش
» حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول
» عراك بالأيدي بين سيدتين علي متن طائرة ..لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة