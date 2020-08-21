» عاجل.. السيسي يُرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

21 أغسطس 2020 - 02:06 م

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بقرار وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة.







واعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها، طبقا لما ورد بنبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز، منذ قليل.







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