الوزراء يوضح حقيقة اشتراط شهادة الميلاد 2020 للالتحاق بالمدارس

21 أغسطس 2020 - 01:40 م

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم الطلاب بشهادات ميلاد 2020 للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد غير صحيحة .

ولفت المركز إلي أنه تواصل مع وزارة التربثية والتعليم التي نفت تلك الأنباء موضحة أن ما تم تداوله غير صحيح .

و أشارت وزارة التربية والتعليم أن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها وأن إجراءات التقديم الجديدة لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة .