مالي : فتح الحدود بأوامر عسكرية

متابعات- الدويني فولي
أعلن المجلس العسكري في مالي عن فتح الحدود البرية والمجال الجوي للدولة ابتداء من صبيحة اليوم في محاولة لإعادة الحياة إلي طبيعتها بعد الأطاحة بالرئيس إبراهيم كيتا .
وجاء الإعلان بالتزامن مع إصدار المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا " إيكواس " تعليمات لأعضائها بالإبقاء علي حدودهم مع مالي مغلقة .
و كانت " إيكواس" أوقفت جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية و مالية بين الدول الأعضاء مؤكدة علي ضرورة التحرك لاستعادة النظام الدستوري .
وتجاهل المجلس العسكري العقوبات التي فرضت علي مالي بسبب تحركهم العسكري سواء من طرق إيكواس أو من طرف الاتحاد الأفريقي .
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