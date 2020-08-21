مالي : فتح الحدود بأوامر عسكرية

21 أغسطس 2020 - 01:33 م

أعلن المجلس العسكري في مالي عن فتح الحدود البرية والمجال الجوي للدولة ابتداء من صبيحة اليوم في محاولة لإعادة الحياة إلي طبيعتها بعد الأطاحة بالرئيس إبراهيم كيتا .

وجاء الإعلان بالتزامن مع إصدار المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا " إيكواس " تعليمات لأعضائها بالإبقاء علي حدودهم مع مالي مغلقة .

و كانت " إيكواس" أوقفت جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية و مالية بين الدول الأعضاء مؤكدة علي ضرورة التحرك لاستعادة النظام الدستوري .

وتجاهل المجلس العسكري العقوبات التي فرضت علي مالي بسبب تحركهم العسكري سواء من طرق إيكواس أو من طرف الاتحاد الأفريقي .