» حمدوك : هذا السبب منع انهيار السودان

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متابعات- أمينة عبد العال

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مجلس الوزراء

السودان

حمدوك

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الحديث عن غياب مجلس الوزراء عن مفاوضات السلام غير صحيح لافتا إلي أن تأخير توقيع اتفاق السلام في البلاد يعود إلي وجود 5 مسارات للتفاوض .

و أضاف في تصريحات صحفية أن تشكيل المجلس التشريعي مسئولية الحرية والتغيير و الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة مؤكدا أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه هذه الشراكة .

ووجه رسالة إلي الشعب السوداني قال فيها أن أهم الأولويات كانت السلام مع الشعب السوداني لافتا إلي أن ديون النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار وأن الدولة تدعم 6 سلع إلي جانب طرحها لترشيد الدعم في البنزين و الجازولين .

كما لفت إلي أن دعم السلع يقتضي الحصول علي ملياري جنيه سنويا ومؤكدا أن السودان لا تريد أن تعيش علي المنح والعطايا كما أنها تسعي لإيقاف صادرات المواد الخام .


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