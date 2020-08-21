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شاهد.. " قفزوا من الشرفات"حريق بفندق فاخر يرتاده المشاهير

قضايا وحوادث

حريق بفندق إسباني
حريق بفندق إسباني

عبد القادر وحيد- متابعات

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حريق

فندق

المشاهير

منطقة كوستا ديل سول

أسفر حريق هائل شب في فندق فاخر يرتاده المشاهير، في منطقة كوستا ديل سول، الإسبانية عن مصرع  شخص، ونقل 10 آخرون على الأقل إلى المستشفى .

وبحسب ما نقله شهود عيان، فقد شاهدوا كرة كبيرة من النار، تغمر فندق "سيسو ماربيلا" حوالي الساعة 6.15 فجرا، وكان الناس يقفزون من الشرفات، فيما سمع بعض الشهود أصوات انفجار كبير.

ووذكرت وكالة سبوتنيك أنه ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص كانوا يتسلقون واجهة المبنى الخشبية لإنقاذ أنفسهم، وقام رجال الإطفاء برش الخشب بالماء لتبريده حتى يتمكن الناس من الصمود لفترة كافية.

ويقع الفندق ذو الأربع نجوم على بعد خمسة أميال خارج ماربيلا، ويعتبر من الفنادق المفضلة للكثير من المشاهير.

وقد تم إخلاء الفندق بالكامل من جميع النزلاء بالإضافة إلى إخلاء أحد الأحياء القريبة من الفندق.

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